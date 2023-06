Party machen für den guten Zweck

Hits wie "Girls just wanna have fun", bunte Klamotten und verrückte Frisuren, ja das sind die 80er. Wer die gute alte Zeit vermisst, der konnte heute in der Volme Galerie wieder ganz in die 80er eintauchen, bei der back to the 80s Charity Party. Die Erlöse der Party gehen an den einjährigen Mehmet Eren, der an der seltenen SMA Krankheit erkrankt ist. Das Medikament für die Behandlung ist mit knapp zwei Millionen Euro das teuerste Medikament der Welt, weswegen sich Veranstalterin Beba Ilic dazu entschieden hat, Geld für Menschen mit dieser Erkrankung zu sammeln.