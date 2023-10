Paul Ziemiak von der CDU im Capitol

Am 13. Oktober war Generalsekretär des CDU Landesverbands NRW Paul Ziemiak im Capitol. Nicht etwa zum feiern, sondern für einen politischen Talk mit Jugendlichen. Unter dem Motto "DISKOtieren" wurden Themen wie der jetzige Krieg in Israel/Palästina, die Sicherheit der Frau und das Asylrecht besprochen.





So möchte die Partei den eigenen Mitgliedern der Jungen Union eine Einsicht in die Politik bieten, aber auch das politische Interesse von nicht-Parteimitgliedern fördern. Außerdem soll so natürlich auch Werbung für die Partei im Hinblick auf die bevorstehende Wahl gemacht werden.

