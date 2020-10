Pendeln im Warnstreik

Gut 40.000 Leute machen sich jeden Morgen auf den Weg zur Arbeit nach Hagen. Außerdem sind 55.000 Hagenerinnen und Hagener jobmäßig innerhalb der Stadt unterwegs. Viele von ihnen mussten heute umsteigen, dafür sorgt der Warnstreik im Öffentlichen Dienst.

In Hagen fahren heute keine Busse, auch die Restmülltonnen bleiben stehen. Neben der Straßenbahn und dem HEB hat die Gewerkschaft Verdi auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung, des Wirtschaftsbetriebes und der Sparkasse zum Streik aufgerufen. Bei der Sparkasse sind immerhin die Filialen in Boele, Haspe und Elsey und die Hauptgeschäftsstellen in Hagen und Herdecke geöffnet.