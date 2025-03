Pendler aufgepasst: Bahn- und Autobahnsperrungen in NRW 2025

Nordrhein-Westfalen ist Deutschlands Stauland Nummer 1. 2023 zählte der ADAC in NRW 172.000 Staus mit insgesamt 271.000 Kilometern länge. Bundesweit waren es 859.000 Kilometer Stau. Damit fallen fast ein Drittel aller Staus und Stop-and-Go-Fahrten auf NRW. Diese Zahlen werden vermutlich für das Jahr 2025 nicht anders aussehen. Denn es wird weiter zahlreiche Autobahnsperrungen und Großbaustellen geben.

Diese Autobahnen werden 2025 noch gesperrt

Die A42 zwischen dem Kreuz Essen-Nord und Bottrop-Süd wird vom 6. bis zum 16. Juni vollgesperrt. Die Autobahn wird dort auf sechs Spuren erweitert. Damit das gelingt, muss eine Rohrbrücke erneuert werden. Schon jetzt ist die Strecke von langen Staus betroffen. Die Autobahn GmbH geht zudem davon aus, dass der Verkehr auf diesem Autobahnabschnitt in den nächsten fünf Jahren drastisch zunehmen wird. Deswegen hat der Ausbau dieses Teilstücks eine erhöhte Priorität.

zwischen Bochum-Riemke und Herne-Eickel wird zu bestimmten Terminen gesperrt. Eine Vollsperrung gibt es auch auf der A52 . Zwischen dem Dreieck Essen-Ost und Essen-Rüttenscheid wird in beiden Richtungen neuer Asphalt verlegt. Dafür wird die Strecke für die gesamten Sommerferien gesperrt. Die Sperrung ist aber auch mit einer guten Nachricht verknüpft: Mit Ende der Vollsperrung soll die Dauerbaustelle rund um den Tunnel Huttrop nach über acht Jahren ein Ende haben.

Aktuelle Infos gibt es beim ADAC

Weitere Infos rund um aktuelle Baustellen, Verzögerungen oder Stauprognosen gibt es beim ADAC.

Auch Fahrgäste der deutschen Bahn sind betroffen

Aber nicht nur Pendler, die das Auto benutzen, müssen sich im Jahr 2025 auf Streckensperrungen und Verzögerungen einstellen. Auch Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen in diesem Jahr viel extra Zeit einplanen. Das Schienennetz in ganz Deutschland wird momentan von der Deutschen Bahn modernisiert. Bis 2030 sollen insgesamt 40 wichtige Teilstrecken saniert werden. Betroffen davon sind natürlich auch Bahnstrecken in ganz NRW.

Diese Bahnstrecken werden 2025 gesperrt

Unter anderem wird die so wichtige Bahnstrecke zwischen den Ruhrgebietsstädten Dortmund und Essen ausgebaut. Das Ziel: Mehr Züge, vor allem Regionalbahnen, sollen im Ballungsraum Ruhrgebiet eingesetzt werden. Dafür ist die Bahnstrecke zwischen Essen und Dortmund vom 28. Februar bis zum 28. April und vom 5. September bis zum 31. Oktober gesperrt. Alle Züge müssen umgeleitet werden. Der Halt am Bochumer Hauptbahnhof entfällt für diese Zeit sogar komplett.

Zudem gibt es regelmäßig Großbaustellen die auch mit Ausfällen und Verzögerungen verbunden sind. Aktuelle Infos dazu, hat der ADAC.