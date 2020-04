Pflegehilfe kompakt

Die Malteser in Hagen wollen etwas gegen die Personalengpässe im Pflegebereich in der Corona-Zeit tun. Mit dem Projekt "Pflegehilfe kompakt" möchten sie Interessierte für den Einsatz in Behelfskrankenhäusern, Pflegediensten oder Altenheimen vorbereiten.

© marog-pixcells - stock.adobe.com