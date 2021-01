Phoenix empfängt Heidelberg

Heidelberg habe bisher kaum eine Blöße gezeigt, so die Einschätzung in Hagen. Die MLP Academics werden ihrer Mitfavoritenrolle um den Aufstieg bislang gerecht. Hagen musste dagegen zuletzt Lehrgeld zahlen: Nach mehrwöchiger Quarantäne ist die Mannschaft einfach noch nicht bei 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit. Einen kleinen Vorteil gibt es für Phoenix aber doch: Heidelberg hatte sein letztes Spiel am Mittwoch.