Phoenix - Playoffs Spiel 1

Zur Halbzeit führte Phoenix noch mit 43:41 vor 3140 Zuschauern im Rasta-Dome und erst ab der 28. Minute als Vechta mit fünf Punkten in Führung ging, lief die Partie zugunsten der Gastgeber. Phoenix musste mit Kyle Castlin, Kristoffer Krause und Aaron Thompson gleich drei Speler ersetzen. Ab Ende des dritten Viertels machte sich dies auch kräftemäßig bemerkbar, als Vechta speziell bei den Rebounds deutlich dominierte. Das zweite Play-Off-Spiel steht am Sonntag um 18 Uhr am Ischeland auf dem Programm.

© Radio Hagen