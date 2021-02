Phoenix verliert in Ehingen

Am Mittwoch war der Gegner noch in der Krollmann-Arena zu Gast, wo Phoenix das Spiel gewann. Durch die Niederlage gestern geht nun aber der direkte Vergleich an Ehingen. Trainer Chris Harris sprach nach dem Spiel von einer inakzeptablen Leistung seiner Mannschaft. "Wir spielen jetzt um den Klassenerhalt. Jedes Spiel wird ein Kampf", so Harris. Bereits am Mittwoch steht für Phoenix das nächste Spiel an. Dann geht es in der eigenen Halle gegen die Artland Dragons. Sprungball ist um 19.30 Uhr.