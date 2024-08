Picknick an der Volme Ganz in weiß 2024

Weiß gedeckte und dekorierte Tische warten am Wochenende im Volmepark auf Gäste. Beim "Picknick an der Volme - ganz in weiß" kann jeder kommen, sein eigenes Picknick mitbringen oder sich am Kuchen- und Getränkestand versorgen.