Picknick an der Volme

Weiß gedeckte und dekorierte Tische warten am 17. und 18. August im Volmepark auf Gäste. Am letzten Ferienwochenende gibt es dann dort wieder das Picknick an der Volme - ganz in weiß. Jeder kann kommen, sein eigenes Picknick mitbringen oder sich am Kuchen- und Getränkestand versorgen, die Tische belegen und dort ein paar unbeschwerte Stunden mit Freunden und Familie direkt neben der Volme verbringen. Es gibt an beiden Tagen ein Musikprogramm, außerdem Mitmach-Aktionen und Informationen zum Thema "Weiß in der Natur". Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst im Park.

© Cordula Aßmann Radio Hagen