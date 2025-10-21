Navigation

Polens Geheimdienst fasst acht mutmaßliche Saboteure

Veröffentlicht: Dienstag, 21.10.2025 10:48

Militärobjekte im Visier, Anschläge geplant – Polens Geheimdienst schlägt erneut zu. Was die Behörden über die Hintergründe verraten.

Ukraine-Krieg - Polen
Spionage

Warschau (dpa) - Polens Geheimdienst hat acht Personen wegen des Verdachts auf geplante Sabotage festgenommen. Die Verdächtigen seien in den vergangenen Tagen in verschiedenen Landesteilen gefasst worden, teilte Regierungschef Donald Tusk auf X mit. 

Nach Angaben von Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak sollen die Verdächtigen Militärobjekte und Teile der kritischen Infrastruktur ausgekundschaftet haben. Außerdem hätten sie Mittel zur Ausführung von Sabotageakten und Anschlägen vorbereitet. 

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken und Saboteure anzuwerben. Der Sprecher des Geheimdienstkoordinators sagte, allein in den vergangenen Monaten seien 55 Personen gefasst worden, die im Auftrag russischer Geheimdienste zum Schaden Polens gehandelt hätten. Für den aktuellen Fall wurde Russland öffentlich zunächst nicht verantwortlich gemacht.

