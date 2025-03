Politischer Salon im Lutz

Die Jugend ist politisch so interessiert, wie damals in den 1980er Jahren. Das liegt auch an den vielen Krisen der letzten Jahre; Corona, Ukrainekrieg oder Energiekrise. Die Jugend in Hagen hat aber auch ein hohes Interesse an lokaler Politik. Junge Leute suchen aber auch Möglichkeiten, sich zu engagieren. Bei Parteien und Kirchen sind die Hürden hoch, Vereine und Familie spielen größere Rollen. Der Wunsch ist da, dass es mehr Aufklärung und mehr Information über all die Möglichkeiten gibt, sich politisch zu engagieren.