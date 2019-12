Polizei-Veteran geht in Rente

Manni kam bereits als Junghund zur Polizei. Er absolvierte die Schutzhundprüfung und wurde zum Rauschgiftspürhund ausgebildet. In seiner Dienstzeit kam Manfred viel rum: Er war bei Sondereinsätzen in Berlin, Hamburg und Köln. Außerdem konnte er eine Cannabis-Plantage in Schalksmühle aufdecken. Seinen Ruhestand verbringt Manni bei seinem Hundeführer zu Hause. Seine Nachfolge wurde bereits von Diensthund Ragnar angetreten.