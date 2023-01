Polizeieinsatz führt zu Zwangseinweisung

In Altenhagen hat am Wochenende eine ältere Frau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Samstagvormittag hatten Nachbarn die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedensstraße gerufen. Die Frau hatte dort zunächst erfolglos mit Glasflaschen nach Handwerkern geworfen, dann soll sie mit einem Küchenmesser durch den Hausflur gelaufen sein. Die Frau ist offenbar psychisch krank, sie wurde zwangseingewiesen.

