Polizisten werden zu Lebensrettern

Der 38-jährige Mann lag auf einem Gehweg in Altenhagen. Zeugen hatten die Polizei gerufen. Die Polizisten vermuteten erst einmal, dass der Mann betrunken war. Ein Alkotest ergab dann aber 0,0 Promille. Trotzdem befand er sich augenscheinlich in einem kritischen Zustand. Die Beamten bekamen heraus, dass der Mann Diabetiker ist. Sie riefen den Rettungsdienst und gaben ihm Cola. Das war das beste, was sie tun konnten: Der Mann war lebensbedrohlich unterzuckert.