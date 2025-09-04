Navigation

Preis für Literaturverfilmungsstar Jannis Niewöhner

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 11:54

Der 33-jährige Niewöhner wird vom Hoffmann und Campe Verlag geehrt – für seine außergewöhnliche Kunst, Literaturfiguren auf der Leinwand lebendig werden zu lassen.

Presse-Filmbrunch des Bayerischen Rundfunks
© Lukas Barth/dpa

Auszeichnung für Schauspieler

Hamburg (dpa) - Der Julius-Campe-Preis des Hoffmann und Campe Verlags geht an den Schauspieler Jannis Niewöhner (33). Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um die Literaturkritik oder Literaturvermittlung verdient gemacht haben. «Indem er Literatur auf Leinwände und Bildschirme transportiert, eröffnet er ihr einen zweiten Resonanzraum und macht sie einem großen Publikum zugänglich», sagt Tim Jung, verlegerischer Geschäftsführer von Hoffmann und Camp.

«Jannis Niewöhner ist einer der begabtesten und erfolgreichsten Schauspieler seiner Generation, der in zahlreichen Literaturverfilmungen in die Rolle von tragenden Figuren aus herausragenden literarischen Werken schlüpft», so Jung weiter. Die Preisverleihung ist am 17. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse geplant.

Niewöhner in «22 Bahnen» zu sehen

Jannis Niewöhner feierte seinen Durchbruch mit der Fantasy-Trilogie «Rubinrot», «Saphirblau» und «Smaragdgrün» und spielte seither in zahlreichen Literaturverfilmungen und Kinohits mit, etwa in «Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull», «Je suis Karl» oder Ridley Scotts «Napoleon». Derzeit ist er in Mia Maariel Meyers «22 Bahnen» zu sehen.

Die Laudatio bei der Preisverleihung hält die Schriftstellerin des gleichnamigen Romans «22 Bahnen», Caroline Wahl. Der Preis ist mit 99 Flaschen edlen Weins und des bei Hoffmann und Campe erschienenen Faksimiles der «Französischen Zustände» Heinrich Heines dotiert.

© dpa-infocom, dpa:250904-930-995344/1

