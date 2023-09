Premiere des Lutz Theaters

Erstmalig in Wehringhausen präsentierte das Lutz die Premiere zu ,,What is love?'' rund um ein Haus in der Augustastraße. Ob im blumigen Garten oder doch auf der Bühne. Den Zuschauern wurde ein vielseitiger Einblick in das wohl wichtigste Gefühl der Welt vorgeführt. Und das mit Monologen, Liebes-Songs und Tänzen. Die Aufführung scheint bei den Zuschauern gut angekommen zu sein.

© Radio Hagen

Theater-Fans dürfen sich freuen. Am Wochenende wird es noch weitere Open-Air-Theater geben und das jeweils an verschiedenen Orten. Die genauen Termine findet ihr auf der Homepage des Theater Hagen.