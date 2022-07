Premiere für Parallelistica

Das hat den Titel "Parallelistica" und zieht die Akteure in eine Welt der Computerspiele, Spiele und Quests. Um daraus zu entkommen, müssen sie eine ganze Reihe von Herausforderungen bestehen. Und dabei wird die ganze Zirkusvielfalt präsentiert, zum Beispiel Akrobatik, Jonglage und Feuerartistik. Premiere für das neue Quamboni-Programm ist am 30. Juli, am Sonntag gibt es zum Auftakt einen Zirkusgottesdienst.