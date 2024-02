Projektstart der Caritas

Kooperationspartner der Caritas

Die Caritas arbeitet bei dem Projekt zusammen mit dem Hagener Geschichtsverein, dem Gesundheitsamt und der Fachhochschule Dortmund. Wichtiger Kooperationspartner sind auch die Behindertenwerkstätten um Leiter Meinhard Wirth. Sie sollen bei dem Projekt der Caritas eine Stimme bekommen, weil sie mit ihrer Behinderung zum damaligen Ziel der Behörden wurden. Insbesondere körperlich eingeschränkte Menschen waren in der Zeit von 1930-1945 zu Sterilisationen, Abtreibungen und Kastrationen gezwungen worden.

Die Schuld des Gesundheitsamtes

"Ich wäre damals derjenige gewesen, der für die Gräueltaten verantwortlich gewesen wäre.", sagt Friedrich Schmidt über seinen Beruf beim Gesundheitsamt Hagen. Als Mitarbeiter und heute Leiter des sozialpsychatrischen Dienstes wäre er mit Kolleginnen und Kollegen für die Patientenakten zuständig gewesen. Die sogenannte "erbgesundheitliche und sozialhygienische Überwachung der Bevölkerung", also die Dokumentation von Menschen mit Behinderungen, hätte in seinen Händen gelegen. Daraus folgten medizinische Eingriffe, die Betroffene sterilisiert oder kastriert aus der Operation aufwachen ließen. Schmidt ist sich seiner Verantwortung bewusst und will in dem Projekt "Gegen das Vergessen" über die damalige Rolle des Gesundheitsamtes aufklären.

Wie das Projekt aussehen soll

Beim Brainstorming Ende Februar wurde klar - es soll nicht bei einer ortsgebundenen Ausstellung bleiben. Alle Beteiligten sprachen sich für eine interaktive und erlebbare Darstellung der damaligen Zeit aus. Sie soll in Hagen möglichst lange, wenn nicht sogar für immer, erhalten bleibt. Ideen waren QR-Codes auf Laternen und eine App mit dem Projekt in digitaler Form. Die Aufarbeitung der Vereine soll auch als Geschichtsstunde für Schulklassen dienen. Die Recherchen haben bereits begonnen und werden bis November fertiggestellt.