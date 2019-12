Protest gegen Riepe-Expansion

Anwohner an der Busch- und Knippschildstraße sind gegen die Erweiterungspläne. Sie fürchten um ein Stück grün an der Stelle - und führen Naturschutzargumente an. Außerdem bemängeln die Anwohner, dass die Planung im vereinfachten Verfahren verwirklicht werden soll. Das bedeutet, dass die Einspruchs- und Anhörungsmöglichkeiten der Anwohner geringer sind. Das Thema wird in der Ratssitzung am Donnerstag besprochen. Die ist, wie jede Ratssitzung, öffentlich.