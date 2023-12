Prozess im Landgericht

Im Hagener Landgericht beginnt nächste Woche der Prozess um sexuelle Übergriffe in einer Seniorenresidenz in Ennepetal. Angeklagt ist ein ehemaliger Pfleger. Dem Ennepetaler wird Vergewaltigung und sexueller Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen.

© helmutvogler - Fotolia