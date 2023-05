Prozessauftakt wegen versuchten Raubes

Der Vorwurf: versuchter Raub. Im vergangenen September soll der Mann versucht haben, einer älteren Dame eine Handtasche zu entreißen. Die Frau stürzte dabei. Außerdem soll er einen Polizisten beleidigt haben. Wenige Wochen vorher soll er schon einmal mit einer Frau in Streit geraten sein und sie mit einem Plastikkabel verletzt haben. Der Mann war wegen einer psychischen Erkrankung viele Jahre in einer Psychiatrie untergebracht. Die Frage ist auch jetzt, ob er vermindert schuldfähig ist und wieder in eine solche Einrichtung soll. Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte die Vorwürfe weitgehend abgestritten.