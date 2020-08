Pumpe rettet Mann das Leben

Mitte Mai kam der Mann mit Luftnot und Wasser in der Lunge ins Krankenhaus. Sein Herz hatte nur noch eine Pumpleistung von zehn Prozent. Anstatt eine klassische Bypass-Operation am Patienten zu machen, wurde ihm eine Pumpe über die große Beinarterie in die linke Herzkammer eingesetzt. Das Herz wurde durch die Pumpe entlastet und konnte sich so erholen. Zwei Monate nach dem Eingriff hat es wieder die normale Pumpleistung erreicht. Durch die moderne Technik blieb dem Patienten eine risikoreiche Operation erspart.