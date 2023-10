Puppentheater "Ritter Zahn"

Am Montag, den 23. Oktober um 16 Uhr gibt es in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg die Vorführung des Puppentheaters mit dem Titel "Ritter Zahn". Geeignet ist die Veranstaltung für alle Kinder ab 5 Jahren sowie auch für Erstklässler. Ab sofort kann man die Eintrittskarten in der Bücherei in Hohenlimburg kaufen.

Am 26. Oktober wiederholt sich das Ganze in der Bücherei in Haspe.