Putzinfluencerin gibt Tipps zum richtigen Aufräumen

Im ersten Lockdown hatte Sabine Langeweile und hat das getan, was viele in der Zeit gemacht haben: Aufräumen. Dabei hilft ihr ihre Ausbildung. Sie ist gelernte Elektrohandelskaufrau. Sie weiß also, wie man ein Gerät zerlegt und es repariert. Sie kann also strukturiert vorgehen, sagt sie im Interview mit uns. Das wissen, teilt sie bei Instagram unter dem Namen "_littlelilium_". Wir haben sie natürlich nach ihren Tipps gefragt

Putzen planen

Ganz wichtig: Nicht immer einen Raum auf einmal machen, rät Sabine. Lieber immer an festen Tagen einzelne Dinge putzen. So putzt sie jeden Montag die Tür ihrer Dusche und das war es dann an dem Tag im Badezimmer. Dadurch kommt in den einzelnen Räumen auch keine Langeweile auf, sagt sie. Also am besten einen Putzplan machen und dann kontinuierlich immer alles hintereinander wegputzen.

Tipps für den Herd und die Fenster

Finger weg von der Scheuermilch, rät Sabine, wenn es um die Reinigung vom Herd geht. Die Scheuermilch enthält kleine Partikel, die die Oberfläche auch bei vorsichtiger Reinigung beschädigen und verkratzen können. Lieber einen Ceranfeldreiniger nehmen. Und um Schlieren auf den Fenstern zu verhindern, hat sie auch einen Tipp. Statt Glasreiniger nimmt sie einen Eimer mit Allzweckreiniger, kaltem Wasser und eventuell einem kleinen Schuss Essigreiniger. Dann die Fenster feucht abwischen und statt einem Trockentuch einen Abzieher benutzten. Das sollte man auch am besten machen, wenn es bewölkt ist und nicht ganz so heiß ist. Die Hitze der Sonne kann dazu führen, dass das Wasser schnell verdunstet und es so Flecken gibt.

Autorin: Lisa Adams