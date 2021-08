Quamboni-Vorstellung für Hochwasseropfer

Für insgesamt 120 Kinder gibt es eine Sonderveranstaltung unter dem Motto "Vorhang auf und Manege frei - Wir machen einander Mut!" Die Vorstellung findet an den Elbershallen in einem originalen Zirkuszelt statt. Los geht es am Mittwoch um 13 Uhr. Gesponsert wird die Sondervorstellung vom Hagener Rotary Club. Er hat Quamboni in den letzten Wochen unterstützt. Denn auch der Kinder- und Jugendzirkus war vom Hochwasser betroffen. Für die Vorstellung kann man sich per Mail an RC-Quamboni-Benefit-fuer-Hagen@gmx.de anmelden. In die Mail sollten die Kontaktnamen, die Personenzahl und eine Telefonnummer.