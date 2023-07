Quamboni Vorstellungen 2023

Die diesjährige Show heißt "EMOSYION". Wie in jedem Jahr gibt es Akrobaten, Clowns, Jongleure und Artisten. Alle sind zwischen 10 und 17 Jahre alt. Die regulären Vorstellungen starten nächste Woche Freitag (28.07.23). Wer nicht so lange warten will, kann jetzt am Sonntag den Zirkusgottesdienst (11.15 Uhr) besuchen. Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen.

Die Vorstellungen

Die regulären Vorstellungen finden vom 28. Juli bis zum 04. August im Quamboni-Zelt auf dem Elbersgelände statt. Das sind die genauen Vorstellunge-Termine:

28.07. 18 Uhr

29.07. 17 Uhr

30.07. 16 Uhr

31.07. 16 Uhr

03.08. 16 Uhr

04.08. 19 Uhr

Vorverkauf und Ticketpreise