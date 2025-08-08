Quiz-Show von Joko und Klaas geht im September weiter

Berlin/Unterföhring (dpa) - Die Show «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geht weiter. Bei ProSieben und Joyn kommen ab dem 20. September vier neue Folgen des Live-Formats. An jeweils vier Samstagen in Folge um 20.15 Uhr können Zuschauer in einem mobilen Quizstudio um 100.000 Euro spielen. Wo genau in Deutschland sich dieses befindet, wird erst zum Start der jeweiligen Folge öffentlich gemacht.

Die ersten vier Folgen liefen im März und April. Veranstaltungsorte waren ein Autohof an der A6 in Baden-Württemberg, eine Seebrücke an der Ostsee, ein Skigebiet in Österreich und ein Landgasthof in Sachsen. Um sich in der Show durchzusetzen, braucht es laut ProSieben «Teamwork und Wissen oder die Bereitschaft zum Zocken».

Drei Kandidaten treten im Team an

Die Regeln der Quizshow sind wie folgt: Drei Kandidaten beantworten als Team die insgesamt 25 Fragen der beiden Moderatoren. Ein Teammitglied muss binnen einer gewissen Zeit auf einen Buzzer drücken und die Antwort geben. Ist die Antwort richtig, kommt die ganze Dreiergruppe eine Runde weiter.

Ist die Antwort falsch, fliegt nur der Beantworter raus. Die verbleibenden zwei Teammitglieder kommen weiter und erhalten ab der nächsten Runde Gesellschaft von einem neu hinzukommenden Kandidaten. Antwortet keiner der drei Kandidaten auf die Frage und läuft die Zeit ab, fliegen alle raus.