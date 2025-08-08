«Tagesschau»-Sprecher Schröder über Triathlon: «Erlösung»

Hamburg/Oslo (dpa) - «Tagesschau»-Sprecher Thorsten Schröder hat sich nach seiner erfolgreichen Teilnahme beim extremen Triathlon-Wettbewerb Norseman in Norwegen erleichtert gezeigt. «Als ich endlich im Ziel war, war das eine echte Erlösung. Ehrlich gesagt war alles andere davor zwar anstrengend, aber letztlich ein großer Spaß, denn ich liebe es ja auch, mich durchzukämpfen und zu fighten», sagte der 57 Jahre alte Hobby-Athlet der Deutschen Presse-Agentur.

Schröder erreichte am vergangenen Wochenende den Gipfel des Bergs Gaustatoppen, der etwa drei Autostunden westlich von Oslo entfernt ist, knapp unter 15 Stunden auf dem 123. Rang. Vorausgegangen bei den Ironman-Bedingungen waren vier Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und ein Marathon mit gut 42 Kilometern. Vor allem etwas weniger als die letzte Hälfte der Laufstrecke sei «durchgängig sehr steil» gewesen, sagte Schröder.

Größte Belohnung: «Nichts vorzuhaben»

«Die grandiose Landschaft» sei toll gewesen, schwärmte der TV-Sprecher - trotz des anstrengenden Rennens sei der Tag «auch eine Art Sightseeing» gewesen. Nach den Strapazen, auch durch die Vorbereitungen, sei es die «größte Belohnung» gewesen, «in den Tagen danach rein gar nichts vorzuhaben».

Bei der Trainingsvorbereitung hatte sich Schröder im März einen Schlüsselbeinbruch bei einem Fahrradunfall auf Fuerteventura zugezogen. Der gebürtige Reinbeker nahm bereits mehrmals am Ironman auf Hawaii erfolgreich teil.