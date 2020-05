Randalierer im Taxi

Mit dem Vatertag haben es zwei Männer In Boele deutlich übertrieben. Der eine 50, der andere 78 Jahre alt. Beide waren ziemlich betrunken und wollten per Taxi in die Krambergstraße. Unterwegs beleidigten sie den Fahrer, am Ziel beschädigten sie die Plexiglasscheibe im Taxi und wollten dann einfach davon laufen.





© abr68/Fotolia.com