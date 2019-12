Randalierer verwüsten Altenhagen

Anschließend traten die Randalierer an der Ecke Friedensstraße/Treppenstraße mit massiver Gewalt einen Stromkasten um. Der Kasten geriet in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Infolge des Schadens fiel in der näheren Umgebung zeitweise der Strom aus. Die Männer waren dunkel gekleidet und ein Mann trug eine helle Mütze. Passiert sein soll das ganze zwischen 0:10 Uhr und 0:25 Uhr. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.