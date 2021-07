Rat am Ring

Das Beratungszentrum „Rat am Ring“ macht keine Sommerferien. Die Anlaufstelle steht Familien, Kindern und Jugendlichen auch in den nächsten sechs Wochen zur Zeit. Die letzten Monaten waren eine Herausforderung, weder in den Schulen noch in den Kitas war der Alltag normal.

© Masson - Fotolia