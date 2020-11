Rathausmäuse in der Stadt

Neun Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren können in der Einrichtung an der Potthofstraße betreut werden. Durch die unmittelbare Nähe zum Rathaus fördere man auch eine frühzeitigen Einstieg von Eltern zurück in den Beruf.

Die Tagespflegestelle ist räumlich gut ausgestattet und hat einen Spielplatz direkt in der Nähe. Jedem Kind ist eine Tagesmutter fest zugeordnet. Die städtischen Mitarbeiter haben die Tagesbetreuung "Rathausmäuse" getauft.