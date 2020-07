Raub in der Bäckerei

In einer Bäckerei ist eine Kundin gestern Vormittag bedroht und beraubt worden. Passiert ist der Vorfall gestern Vormittag an der Bahnhofstraße. Die Hagenerin stand am Verkaufstresen, als plötzlich eine schwarz gekleidete und maskierte Frau den Laden betrat und ihr die Bäckertüte aus der Hand riss.

© Heiko Kverling - Fotolia