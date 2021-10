Raubüberfall in Wehringhausen

Hier die Meldung der Hagener Polizei:





Am 24.10.2021, gegen 00:55 Uhr, kam es in der Minervastraße in Hagen Wehringhausen zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat unter Vorhalt eines Küchenmessers die Spielhalle und forderte die Tageseinnahmen von der 41-jährigen Angestellten. Der Betrag von mehreren hundert Euro wurde in eine Plastiktüte von New Yorker verstaut. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er wurde beschrieben als südosteuropäische Erscheinung, schlanke Statur, ca. 180cm groß, schwarz gekleidet mit blauer OP-Maske. Das mitgeführte Messer sei 20-30cm lang gewesen. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.





Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.