RE-CREATIONS bringt drei Tanzstücke auf die Bühne

3 Stücke von 3 verschiedenen Choreographen

Es ist die erste Aufführung von Francesco Nappa, seit er neuer Chefchoreograph am Theater ist. Neben seiner eigenen Choreographie mit dem Namen "InsideOut", werden auch die Stücke "Rossini Cards" von Mauro Bigonzetti und "Rune" von Merce Cunningham aufgeführt. Das Stück Rune wurde zuletzt vor über 20 Jahren in den USA gezeigt. Eine besondere Ehre fürs Theater Hagen, denn es ist das erste Mal, dass diese Choreographie an ein anderes Ensemble weitergegeben wurde.

Wie lange dauert der Tanzabend?

Jedes der drei Stücke läuft ungefähr eine halbe Stunde auf der Bühne. Dazwischen wird es jedes Mal eine kleine Pause geben, in der die Bühne umgebaut wird, die Tänzer die Kostüme wechseln und die Zuschauer die Eindrücke verarbeiten können, bevor es dann mit der nächsten Aufführung weitergeht.

Weitere Veranstaltungen geplant

Am Samstag (28.10.2023) findet um 19:30 Uhr die große Premiere statt. Im Anschluss sind noch mehrere Aufführungen geplant, bevor "RE-CREATIONS" dann am 1. März 2024 das letzte Mal gezeigt wird.

Weitere Infos und Tickets gibt es auf der Website vom Theater Hagen:

https://www.theaterhagen.de/veranstaltung/re-creations-1667/0/show/Play/

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören