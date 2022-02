Reaktionen auf Einmarsch

Die IHK-Organisation ist mit den Auslandshandelskammern in der Ukraine und in Russland in Kontakt, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. Stoffels ist sicher, dass die Unsicherheit und die Folgen des Einmarschs negative Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft haben werden. 150 Unternehmen aus Hagen und der Region exportierten in den letzten Jahren nach Russland oder in die Ukraine.