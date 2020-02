Real-Märkte sind verkauft

Nun sollen für alle Real-Standorte tragfähige Konzepte entwickelt werden. 50 Filialen sollen als Real-Märkte erhalten bleiben. Die anderen will der neue Investor verkaufen. Im Gespräch sind andere Lebensmittel-Ketten wie Kaufland oder Rewe. Schließungen kann es aber auch geben. Real-Märkte gibt es in Hagen in Haspe und Bathey, Beschäftigte beider Häuser hatten sich im Vorfeld des Verkaufs schon letzten Freitag an einer Streikaktion in Düsseldorf beteiligt.