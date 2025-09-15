Regierungspräsident im AllerWeltHaus zu Gast

Der Stadtrundgang hagen.colonialtracks beschäftigt sich mit den kolonialen Spuren in Hagen.

Heinrich Böckelühr kam vergangenen Donnerstag (11. September) mit Expertinnen und Experten aus dem Regierungsbezirk ins Gespräch, die sich für die Eine-Welt-Arbeit einsetzen. Auch das Netzwerk Faire Metropole Ruhr, das aktuell eng mit den Organisatoren der IGA 2027 zusammenarbeitet, und das Eine Welt Netz NRW waren mit dabei.

Der Regierungspräsident Heinrich Böckelühr unterstützt die Eine-Welt-Arbeit durch seine gute Vernetzung mit den Stadtspitzen der Region.