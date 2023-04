Regionalbahn kracht gegen Einkaufswagen

Passiert ist das am vergangenen Mittwoch. Um kurz vor 19 Uhr fuhr die RB 52 durch Oberhagen - auf den Schienen stand ein Einkaufswagen. Es kam zum Zusammenprall und die Bahn wurde dadurch stark beschädigt. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein. Einsatzkräfte der Bundespolizei untersuchten den Unfallort und fanden einen stark verformten Einkaufswagen neben den Gleisen vor. Der Zug musste später in eine Werkstatt gefahren werden. Der Einkaufswagen stammt laut Polizei wahrscheinlich aus einer nahegelegenen Rewe-Filiale. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Jetzt ist die Frage, ob Zeugen jemanden beobachtet haben, der sich am Mittwoch gegen 18:45 Uhr mit einem Einkaufswagen nahe der Hochstraße / Hasselstraße aufgehalten hat.