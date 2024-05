Regionalliga am Ischeland: Polizei bereitet sich vor

Der Verein Türkspor Dortmund steht kurz vor dem Aufstieg in die vierte Liga und will seine Heimspiele im Fall der Fälle am Ischeland austragen. Gleiches gilt für den ASC Dortmund. Auf beide Regionalliga-Szenarien bereitet sich aktuell auch die Hagener Polizei vor. Sie wäre für die Sicherheit vor, während und nach der Spiele zuständig. Es bereits Treffen mit dem Fußballverband, der Stadt und der Feuerwehr. Sollte es zum Aufstieg kommen, muss jede Partie mit Blick auf ihr Gefahrenpotential neu bewertet werden. In der Regionalliga spielen viele Traditionsmannschaften, die teilweise tausende Fans mitbringen.