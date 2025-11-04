Navigation

Regisseur Emmerich: «Hoffentlich wird Trump nicht König»

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 04:05

Bald wird Roland Emmerich 70. Der «Partymensch» freut sich auf die Feier - aber spricht auch kritisch über die politische Lage.

Regisseur Roland Emmerich
© Sven Hoppe/dpa

Leute

München (dpa) - Hollywood-Regisseur Roland Emmerich sieht «eine politische Katastrophe in Amerika». «Hoffentlich wird (US-Präsident Donald) Trump nicht König. Immerhin gibt es Proteste», sagte der gebürtige Stuttgarter, der seit vielen Jahren in den USA lebt, der «Augsburger Allgemeinen». «Wobei es in Europa auch nicht viel besser aussieht. Ich glaube aber, dass die Sache mit Trump eines Tages wieder vorbei sein wird. Die Leute werden hoffentlich nicht auf die Dauer auf so einen Betrüger hereinfallen.»

Trotz der Umstände ist Emmerich, der als erfolgreichster deutscher Regisseur in Hollywood gilt und wegen seiner Katastrophenfilme manchmal auch «Master of Desaster» genannt wird, kurz vor seinem 70. Geburtstag am 10. November in Partylaune. «Ich bin ein Partymensch. Ich habe auf meinem Grundstück ein eigenes Partyhaus mit separatem Eingang, damit die Gäste nicht den Rest meines Hauses verwüsten. Zu meinem Geburtstag lade ich 120, 130 Gäste zum Abendessen ein und danach wird richtig gefeiert – mit DJ und allem, was dazu gehört.»

© dpa-infocom, dpa:251104-930-246134/1

Weitere Meldungen

«Hi Baby» - Sängerin Carly Rae Jepsen ist schwanger

Künstlerbesuche Vergangenen Monat teilte Carly Rae Jepsen Hochzeitsfotos mit ihren Fans. Nun hat die «Call Me Maybe»-Sängerin weitere Neuigkeiten.

Carly Rae Jepsen

Jonathan Bailey zum «Sexiest Man Alive» gekürt

Kino & TV Mel Gibson war 1985 der erste «Sexiest Man Alive». Seither spricht die US-Zeitschrift «People» alljährlich einem Mann den größten Sex-Appeal zu. Diesmal ist es ein Brite.

Jonathan Bailey

Die Nominierten für die 1Live-Krone stehen fest

Kultur Wer prägte mit seiner Musik den Soundtrack des Jahres 2025 besonders? Der WDR-Radiosender 1Live hat fast 50 Musiker und Songs nominiert - und fragt nun das Publikum nach seinen

Nominierte für 1Live-Krone stehen fest
skyline