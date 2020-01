Reiter wollen in Berufung gehen

Der Streit von Stadt und Reiterverein Höing ist noch nicht zu Ende. Es geht um das Gelände des Vereins in der Humpertstaße. Erst am Mittwoch urteilte das Landgericht, dass der Verein das gepachtete Gelände am Höing räumen muss, und eine Nutzungsentschädigung von 3500€ zahlen soll. Im Gespräch mit uns hat der Verein jetzt angekündigt, gegen das Urteil vor dem Oberlandesgericht in Berufung zu gehen.