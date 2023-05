Neue Gastro-Pächterin im Freilichtmuseum

Die neue Pächterin heißt Mihaela Sokolova, ist gerade einmal 23 Jahre alt und hat mehrere Jahre selbst in der Museumsgastronomie gearbeitet. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die große Wiedereröffnung. In der Museumsgastronomie soll es vor allem westfälische und bereits bewährte Gerichte geben. Mihaela Sokolova will aber auch einige neue Gerichte auf die Speisekarten bringen. Insgesamt gehören fünf Restaurants, Cafés und Kioske zur Museumsgastronomie. Im Hauptrestaurant "Museumsterassen" können auch wieder Hochzeiten gefeiert werden.