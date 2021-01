Renovierung des Weltladens

Der Weltladen wurde gestrichen, platzsparender eingeräumt und mit neuen LED-Lampen ausgestattet. Dabei wurden mehrere Hundert Arbeitsstunden geleistet. Auch in der aktuellen Situation bietet das Allerwelthaus seine Produkte an. Die fair gehandelten Lebensmittel können im Laden abgeholt oder per Lastenfahrrad geliefert werden. Auch die vegetarischen und veganen Speisen können bestellt und mitgenommen werden.

Bestellungen können unter den Nummern 02331/183939 und 0177 8589698 aufgegeben werden.