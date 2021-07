Repair-Cafe geöffnet

Im Repair-Cafe werden an zwei Samstagen im Monat Kleinelektrogeräte und Computer repariert, einmal im Monat Fahrräder. Fachleute helfen kostenlos und zeigen ihre Tricks. Das Repair-Cafe wird ehrenamtlich vom Verein Grüner Stern getragen.

Zu seinen Projekten gehört auch eine Kindergruppe am Bodelschwinghplatz und UrbanGardening Aktionen im Stadtteil. Am Wochenende gab es auch wieder eine erste Putz- und Pflanzaktion an der Lange Straße.

Für alle Aktivitäten werden noch Leute gesucht, die dabei helfen wollen. Mittlerweile hat der Grüne Stern eine neue Kooperation mit einem Verein in Kamerun. Auch dort geht es um Clean-Up-Projekte.