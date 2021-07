Reservisten in Hagen

Das Hochwasser hat auch verschiedene Kitas und Tagespflegestellen in der Stadt getroffen. Stand heute sind die Räume der Großtagespflege an der Potthoffstraße und die der Kite in Eckesey auf unbestimmte Zeit nicht nutzbar. Auch die OGS-Betreuung der Astrid-Lindgren-Schule an der Delstener Straße bleibt vorerst geschlossen. Immerhin kann die Großtagespflege am Montag die Räume der Kita Konkordiastraße nutzen.

Alle Sportstätten im Stadtgebiet, die keine Unwetterschäden aufweisen, können ab sofort wieder öffnen.