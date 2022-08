Rettet den Boden

Ziel der Kampagne ist, durch verschiedene Aktionen eine Verbesserung fruchtbarer Böden zu erreichen. Die Ausstellung soll für das Thema, das eng mit dem Klimawandel verbunden ist, sensibilisieren. Das Projekt wird vom Kultur- und Wissenschaftsministerium NRW gefördert. Die Eröffnung beim Hagenring in der Wippermann-Passage in Eilpe ist am Sonntag um 11 Uhr.