KlangART in Eilpe

Die Künstlerin aus Hamm hat einen Faible für Drucke verschiedenster Art. Das spiegelt sich auch in ihrer Kunst wieder. Hier wurde viel mit Radierungen und Siebdruck gearbeitet, ebenso finden sich in vielen Arbeiten verschiedene und durchscheinende Ebenen. Inspiriert wurde sie von ihren vielen Besuchen im Theater. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit der Musik der italienischen Gruppe ASSURD, welche sie bei einer Ballettaufführung nachhaltig beeindruckt hat. Einen der Klänge hat sie in einem vier Meter breiten Bild visualisiert, außerdem gibt es ihre Interpretation verschiedener Bewegungsstudien zu sehen. Der zweite Teil ist durch eine Oper inspiriert, hier wird die Geschichte von "Orpheus und Eurydike" erzählt.

Die Ausstellung bleibt bis Mitte April (13. April) in der Wippermann-Passage - in die KlangART der Künstlerin kann man donnerstags und freitags zwischen 17 und 19 Uhr, sowie sonntags zwischen 11 und 13 Uhr eintauchen. Der Eintritt ist frei.