Rettung des Cafes Mundial

Zwar bietet die idylische Lage am AllerWeltHaus, einen Ort der Entspannung und des Genusses, doch grenzt es sie laut eines Gutachtens von der Laufkundschaft der Innenstadt ab. Dieser Mangel an potentiellen Kunden hat schon immer finanzielle Schwierigkeiten gebracht, doch jetzt sind sie so groß geworden, dass das Cafe eventuell zum 1. Juli schließen muss.

Svenja Maleschka ist die Leiterin des Cafes und ist mit lauter Herzblut dabei, das Cafe zu retten. Es ist das einzige rein vegetarisch und vegane Bistro in Hagen und das inzwischen seit 1993. Der Charakter des Cafes ist das eines Begegnungsortes. Viele Initiativen und Vereine treffen sich hier, tauschen sich aus und haben eine wunderbare Zeit.

Auch die viele ehrenamtliche Hilfe spricht dafür, was ein wichtiger Ort dieses Cafe für viele ist. Umso mehr hat man diese Gemeinschaft gesehen, als am Montag (26.05) eine Versammlung zur Rettung des Bistros gehalten wurde. Der Saal war rappelvoll und jeder war bereit Ideen und Hilfestellungen anzubieten. Der Vorstand, nannte ihre Pläne und Ideen:

Auch die Besucher nannten ihre Ideen und Einwende: zum Beispiel mehr Marketing, Ambiente und passende Musik oder einen modernen "flair". Das Cafe ist nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für einige Kunden wie ein zweites Zuhause:

Am 30. Juni wird eine weitere Veranstaltung stattfinden und besten Falls schon den Grundbaustein für den Plan der Erhaltung setzen. Wenn das Cafe schließt, wäre das nicht nur ein kulinarischer und kultureller Verlust der Stadt, sondern würde auch eine wichtige Säule des AllerWeltHauses verloren gehen. Doch bei der Versammlung wurde neue Hoffnung für den Ort der Gemeinschaft und des Zusammenhalts geschöpft. Jetzt heißt es also für alle, die dieses Cafe vielleicht noch nicht besucht haben, dem Ort eine Chance zu geben sich von ihm und seinen Menschen verzaubern zu lassen.